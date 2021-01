Die Haardter SPD-Fraktion fordert, dass das Weindorf im Konzept Demokratiestadt Neustadt aufgenommen wird. Diesem Antrag folgt der Ortsbeirat. Das hat er in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Die Mitglieder des Stadtrats hatten im September 2020 beschlossen, dass sich Neustadt als Demokratiestadt profiliert. Dazu soll bis zur Jahresmitte ein Konzept erarbeitet werden. Haardt soll in dieses Konzept einbezogen werden, sagte Finn Klein, SPD-Fraktionssprecher im Ortsbeirat.

Als Begründung führte er an, dass Philipp Jakob Siebenpfeiffer, einer der Initiatoren des Hambacher Festes, im Jahr 1832 etwa zweieinhalb Monate n einem Haus am heutigen Mandelring 45 gelebt hatte. Das Gebäude ist inzwischen abgerissen. In dieser Zeit habe Siebenpfeiffer seine Rede für das Hambacher Fest geschrieben. Haardter Bürger hätten versucht, eine Verhaftung Siebenpfeiffers zu verhindern.

Das spreche „für bürgerschaftliches Engagement“ und sei „ein Vorbild für demokratisches Handeln“, sagte Klein. Das heutige Anwesen im Mandelring 45, das 1953 und 1993 erbaut wurde, solle zu einem Gedenkort werden, dessen Ausgestaltung die Stadt und die Haardter Bürger gemeinsam angehen sollen. Anlass für den Antrag der SPD sei ein Kommentar in der RHEINPFALZ, in dem die historische Bedeutung des Gebäudes im Mandelring bezweifelt wurde, wie Finn Klein erklärte.