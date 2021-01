Silvia Kerbeck hofft, dass sich auf der Haardt vieles, was im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben werden musste, nun umsetzen lässt. Im Fokus steht unter anderem der Dorfplatz.

Das Coronavirus hat auch auf der Haardt das Ortsgeschehen gehörig durcheinander gewirbelt. „Nicht nur, dass die für das Zusammenleben der Bürger so wichtigen Feste ausfallen mussten, auch die Überdachung der Pergola am neuen Dorfplatz und die Einrichtung einer Boulebahn mussten verschoben werden. Im laufenden Jahr sollen sie nun aber angegangen werden, um dann unser Dorfleben vielleicht schon in diesem Sommer zu bereichern“, sagt Ortsvorsteherin Silvia Kerbeck.

Sie freut sich insbesondere darüber, dass die Haardt für das Zukunftsprojekt „Entwicklung Stadtdörfer“ nominiert wurde: „Mit dieser Entscheidung wird es viele Möglichkeiten geben, zur Weiterentwicklung unseres Ortes beizutragen.“

Ortsbeirat einbinden

Im Blick hat Kerbeck auch die ehemalige Fachklinik, die als Haus Siebenpfeiffer bezeichnet wird. „Ich finde es sehr wichtig, dass schon bei der Gestaltung der Ausschreibungsunterlagen für das anstehende Vergabeverfahren Vertreter unseres Ortsbeirates mit einbezogen werden, um unsere Belange mit einzubringen“, sagt die Ortsvorsteherin. Danach gelte es, unter möglichst vielen Bewerbern denjenigen herauszufiltern, der die beste Variante für die verschiedenen zu berücksichtigenden Belange anbietet. Wichtig sei dabei, in dem Konzept die gewünschten Räume für die Haardter Dorfgemeinschaft und die Ortsverwaltung angemessen und auch ansprechend zu berücksichtigen.

Haardter Straße im Frühjahr dran

Für den früheren Landschaftspark „Wolf’sche Anlage“ hat die Stadt einen Zuschuss zugesagt, der den ehrenamtlichen Gruppen zu Gute kommen soll, die sich dafür engagieren, die Anlage wieder nach und nach zu ihrer früheren Schönheit zurückzuführen. Im Frühjahr soll dann auch der schon lange geplante Ausbau der Haardter Straße beginnen. Für Kerbeck ist das wahrlich kein Luxus-Vorhaben, sondern eine absolut notendige Baumaßnahme. „Denn die Schlaglöcher im Straßenbelag gleichen schon denen auf einem unbefestigten Feldweg und bilden vor allem für Radfahrer eine Gefahr“, so Kerbeck.

Auch die Aufstellung des neuen örtlichen Nahverkehrsplanes für die Region Neustadt (ÖPNV) wird sie aufmerksam verfolgen. Denn dabei gilt es, die Interessen auch der Haardter Bürger ausreichend zu berücksichtigen, damit sich die Busanbindungen nicht verschlechtern, so Kerbeck: „Immerhin gilt der neue Plan für die nächsten zehn Jahre.“

Aber neben all diesen Vorhaben liegt die große Hoffnung auf „bessere Zeiten“ im Hinblick auf die Pandemie-bedingten Einschränkungen. „Unser Veranstaltungskalender ist gut gefüllt – ich hoffe, dass wir vieles davon im neuen Jahr verwirklichen können und nicht wie im letzten Jahr auf ein abgespecktes Ersatzprogramm reduzieren müssen“, sagt die Haardter Ortsvorsteherin.