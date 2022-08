In Haardt gab es früher viele Zwetschgenbäume, deshalb wird am ersten Wochenende im September die Woi- und Quetschekuchekerwe gefeiert, auch wenn inzwischen im Ort nur noch Wein angebaut wird und die Zwetschgen „importiert“ werden müssen.

Bei der Eröffnung der Kerwe am Freitag, 18 Uhr, im Schulhof wird die Pfälzische Weinprinzessin Sabina Kobek die neue Haardter Weinprinzessin krönen und die bisherige Weinprinzessin Amelie verabschieden. Nicht fehlen darf bei der Eröffnung die „Kerweredd“. Danach wird die Feuerwehr an der Pergola den Kerwebaum aufstellen, es gibt Freiwein, und wer Glück hat, ergattert ein kleines Stück vom großen Quetschekuche.

Zehn Ausschankstellen laden zum Feiern ein. Mit dabei: Einige Schwaben, die nach Haardt ausgewandert sind, bieten nicht nur schwäbische Spezialitäten wie Spätzle mit Linsen, sondern auch Weine aus Württemberg an. Im Ausschank des Weinguts Weegmüller ist von Freitag bis Sonntag an den Abenden Livemusik zu hören. Auf dem Kerweplatz und an der Pergola stehen Kinderkarussell, Wurfbude und Süßigkeitenstand.

TuS baut Kletterwand auf

Am Samstag steht eine Premiere an: Um 17 Uhr werden bei einem kleinen Umtrunk der Fördergemeinschaft Haardt die bisherige und die neue Weinprinzessin sowie der derzeitige und der vorherige Haardter Herzog die Patenschaft für je eine Weinrebe am Weinlehrpfad am Lettenweg übernehmen.

Für den Kerwesonntag haben sich die Haardter einiges einfallen lassen. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Kerwegottesdienst im Park des ehemaligen Weinguts Mattern. Danach ist Frühschoppen bei der Chorvereinigung MGV-Frohsinn.

Von 13 bis 17 Uhr spielen bei einem Straßenmusikfestival vier Gruppen. Im Mandelring 47 ist am Sonntag außerdem ein Ausschank der Initiative Haus Siebenpfeiffer, hier spielt die Uffbasse Palzband.

Ebenfalls am Sonntag kann ab 14 Uhr auf dem Kerweplatz an einer Kletterwand, die der TuS Haardt aufbaut, hochgekraxelt werden. Wem der Sinn nach anderen sportlichen Aktivitäten steht, der ist ab 15 Uhr beim Quetschekern-Zielspucken an der Pergola richtig. Am Montag ist die Woi- und Quetschekucherkerwe etwas ruhiger. Am Dienstag hat nur der Ausschank der Chorvereinigung MGV-Frohsinn geöffnet. Ab 16 Uhr wird Kerweabschluss gefeiert.

Zur Sache

Von Mittwoch bis Dienstag gibt es wegen der Kerwe Einschränkungen beim Busverkehr der Linien 511 und 512. Die Haltestellen Probstgasse, Schule, Am Dorfwingert und Unterhaardt werden von Mittwoch bis Freitag jeweils ab 15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren. Von Samstag bis Dienstag fallen diese Haltestellen komplett weg. In Richtung Haardt sind Ersatzhaltestellen am Rosengarten und in Höhe der Gimmeldinger Straße 80. In Fahrtrichtung Stadt ist eine Ersatzhaltestelle in Höhe der Martin-Luther-Straße 81. Von Mittwoch, 7 Uhr, bis Dienstagabend sind in der Straße Mandelring die Parkplätze an der Pergola gesperrt.