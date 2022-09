Haardt hat eine neue Weinprinzessin: Mit der Krönung von Clara Bayer hat am Freitagabend die Woi- und Quetschekuchekerwe so richtig begonnen. Bis Dienstag wird nun im Weindorf gefeiert. Clara Bayer hat ihre Krone von der Pfälzischen Weinprinzessin Sabina Kobek bekommen. Zugleich wurde die bisherige Weinprinzessin Amelie Kempter verabschiedet. Außerdem wurde am Freitag die Kerweredd gehalten und der Kerwebaum wurde aufgestellt. Für die Gäste im Schulhof gab es Freiwein und Quetschekuche. Zehn Ausschankstellen kümmern sich um das leibliche Wohl ihrer Gäste. Für die Kinder gibt es ein Karussell, eine Wurfbude und einen Süßigkeitenstand. Ein buntes Programm gibt es am Sonntag: Geplant sind ein Kerwegottesdienst um 10.30 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr ein Straßenmusikfestival. Zudem baut der TuS eine Kletterwand auf, und ab 15 Uhr findet das Quetschekern-Zielspucken statt. Ruhiger wird die Kerwe dann zum Ausklang am Montag und Dienstag.