Die Haus-Siebenpfeiffer-Initiative veranstaltet am Sonntag das „Haardter Demokratiefest – Dr. Siebenpfeiffer uff de Haardt, Ort der Demokratiegeschichte“. Ab 17 Uhr gibt es auf dem Dorfplatz bei der Grundschule am Mandelring Informationen und Musik. Unter anderem stellt Matthias Lambrich das Konzept eines Pfades der Demokratie vom Haus Siebenpfeffer in Haardt durch die Stadt zum Hambacher Schloss vor. „Haardt of Gold“ spielen als Duo Freiheitslieder aus der Zeit von 1832 bis 1968, bevor die Uffbasse Palzbänd gegen 19 Uhr den Feierabend einläutet. Der Eintritt ist frei. Gemäß der geltenden Corona-Regeln sind bis zu 100 Personen zugelassen.