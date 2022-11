Der Haagwiesenweg in Hambach wird laut Stadt am Montag von 6 bis 12 Uhr in Höhe der Hausnummer 3a voll gesperrt. Grund ist der Einsatz eines Autokrans. Zudem gibt es für den Schwertransport Halteverbote in der Bergsteinstraße. Der Zugang zum Erlenweg ist nicht betroffen.