Frauen-Regionalligist TSG Haßloch will auswärts Punkte für den Aufstieg einfahren. Eine Spielerin steht im Mittelpunkt, auf die sich die Mannschaft stets verlassen kann.

Genau eine Woche nach dem vielversprechenden Start in die Aufstiegsrunde zur dritten Liga wollen die Frauen des Meisters der Regionalliga Südwest, die TSG Haßloch, auch im zweiten Spiel bei der HG Schmiden/Oeffingen (Sonntag, 16 Uhr, Sporthalle am Schulzentrum Fellbach) nachlegen und den nächsten Schritt Richtung Drittklassigkeit machen. Dementsprechend akribisch bereitet Cheftrainer Marc Robin Eisel gemeinsam mit Teammanager Marvin Gerdon und Torwarttrainer Bruno Spieß seine Mannschaft auf die Partie beim Vizemeister der Regionalliga Baden-Württemberg vor.

Nach den ersten Videoanalysen ist das Trainerteam überzeugt, dass die nächste Aufgabe anspruchsvoll wird. So gab sich die Mannschaft um Top-Torjägerin Larissa Bürkle im Duell gegen Meister Frisch Auf Göppingen II im Hinspiel auswärts mit sieben Toren (26:33) geschlagen. Dagegen setzte sich Schmiden/Oeffingen im Rückspiel am Hohenstaufen mit 30:29 durch. Daran ändert nichts, dass der kommende Gegner nach einem spielfreien Wochenende jetzt erst in die Aufstiegsrunde einsteigt.

Körperlich und damit auch im Blockspiel sieht Eisel Vorteile beim kommenden Gegner. „Es gibt in der Aufstiegsrunde keine leichte Aufgabe, das wird wieder eine enge Kiste wie im ersten Spiel gegen Göppingen“, mutmaßt Eisel, der dieses Mal auf das Abschlusstraining am Donnerstagabend verzichten musste. Stattdessen fuhr er mit den Eulen Ludwigshafen zur HSG Nordhorn-Lingen.

Die „Bärinnen“ müssen sich im Duell mit den Schwäbinnen nicht verstecken. „Nachdem wir uns im ersten Heimspiel gegen Göppingen nach einem Fünf-Tore-Rückstand wieder herangekämpft haben, haben wir sehr viel Selbstvertrauen für die nächste Aufgabe gefunden“, sagte Katharina Gerdon. Die 30-Jährige, die seit neun Jahren das Trikot der TSG Haßloch trägt, sieht nach den ersten Trainingseinheiten ihre Mannschaft auf einem guten Weg, aus den Fehlern der jüngsten Partie zu lernen. „Die Nervosität war bei uns spürbar, die müssen wir ablegen. Wir können mit dem Druck umgehen“, erzählt Gerdon.

Trainingsintensität erhöht

Intensität erhöht Sie sieht ihr Team auch gegenüber der Vorsaison deutlich gereift: „Wir müssen einfach die Ruhe bewahren und cleverer agieren.“ Genau diese Eigenschaften hat auch Cheftrainer Marc Robin Eisel im ersten Spiel gegen Göppingen vermisst. „Wir waren vier- oder fünfmal dran, das Spiel zu drehen. Das haben wir nicht geschafft, da müssen wir eben anders reagieren. Die Mannschaft hat die Erfahrung, sie muss es nur umsetzen“, erklärt Eisel, der auch die Trainingsintensität in dieser Woche erhöht hat. Statt zwei sind in der aktuellen Phase drei Trainingseinheiten Pflicht. Der nächste Schritt Richtung dritte Liga.

Eisel fordert von seinen Spielerinnen mehr Engagement. „Wir müssen auch in der Abwehr mehr Biss zeigen, um dann auch ins Tempospiel zu kommen, was gegen Göppingen nicht so gut gelaufen ist.“ Der 27-Jährige setzt auf die Stärken seines Teams.

Besonderheit bei Martinovic

Zu den festen Größen in der Mannschaft zählt unbestritten Torhüterin Medina Martinovic. Die erst 20 Jahre alte Kurpfälzerin, die aus der Jugend der TSG Ketsch stammt und in Plankstadt lebt, gehört zu den talentiertesten Torhüterinnen im Südwesten. Die Abiturientin des Wirtschaftsgymnasiums in Schwetzingen, die im Sportunterricht auf die Anweisungen von Ben Matschke, dem heutigen Cheftrainer des Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen, hörte, könnte das Zünglein an der Waage bei der Frage nach Sieg oder Niederlage sein.

Martinovic hatte auch im ersten Aufstiegsspiel mit ihren Paraden gegen Sophia Moser wesentlichen Anteil daran, dass ihre Vorderleute sich am Ende nach einer Aufholjagd noch mit einem Punkt belohnen durften. „Wir können es noch besser. Im ersten Spiel hatte ich schon gespürt, dass einige Absprachen nicht so gut gelaufen sind. Aber daraus können wir lernen“, sagt Martinovic, die zu den wenigen Handballerinnen zwischen den Pfosten gehört, die nicht mit langen Hosen spielen. Die simple Erklärung: „Ich kenne es nicht anders, seit ich im Tor spiele, ist das bei mir so.“