Die Mannschaft der TSG Haßloch ist Sieger der Landesliga Rheinland-Pfalz. Für sie geht die Saison noch weiter.

Mit dem 159,0:150:40-Erfolg im Rückrundenwettkampf der TSG Haßloch gegen den TV Neuburg ist die Turnmannschaft der TSG Haßloch Sieger der Landesliga Rheinland-Pfalz im Bereich des Pfälzer Turnerbundes. Die Mannschaft hat sich gleichzeitig für das Rheinland-Pfalz-Finale qualifiziert. Dort trifft sie auf die Sieger aus dem Turnverband Mittelrhein und dem Rheinhessischen Turnerbund. „Die Gesamtpunktzahl von 318,00 Punkten, 4:0 Tabellenpunkte und 16:0 Gerätepunkte, gibt Hoffnung auf vordere Podestplätze“, sagt TSG-Trainerin Gisela Liedy.

Die Haßlocherinnen unter Leitung der Trainerin Bettina Herzog zeigten vor allem ihre Überlegenheit am Sprung mit 39,25:35,55. Beste Punktesammlerin hier Kim Laubscher, die für ihren Tsukahara 13,70 Punkte erhielt. Leonie Herzog erzielte mit ihrer neu gestalteten Bodenübung und 15,05 Zählern die beste Einzelleistung des Tages. Die Haßlocher Mannschaft mit den weiteren Turnerinnen Ida Vos, Merle Weber, Milena Härthe und den beiden befreundeten Dürkheimerinnen Jasmin Rautenberg und Anouk Wessa verbuchte nicht nur die Gesamtwertung, sondern auch die Gerätewertungen Sprung, Barren, Balken und Boden mit 8:0 für sich.

Kraftprogramm am Olympiabarren

Das ganz auf Kraft basierende Programm am Olympiabarren mit Kippen, Handständen, Umschwüngen vor- und rückwärts, sowie bei allen einem Unterschwung mit halber Drehung als Abgang zeigten die TSG-Mädchen ohne Fehler und gewannen mit 37,25:35,85 dieses Gerät. Am Schwebebalken wurden von beiden Mannschaften alle geforderten Vorgaben wie Sprünge als Serie, Drehungen, akrobatische Elemente auf dem Balken und Salti als Abgänge erfüllt. Beste Darstellung mit Dynamik zeigte hier Julia Griesbeck vom TV Neuburg (14,10). Dennoch verbuchten mit geschlossener Mannschaftsleistung die Haßlocher Turnerinnen die Gerätewertung mit 39,65:38,30 für sich.

Begeistert waren die Zuschauer laut Gisela Liedy „von den schön präsentierten Bodenübungen mit viel Ausdrucksstärke, frei gewählter Musik und Akrobatik in der Vorwärts- als auch Rückwärtsbewegung beider Mannschaften“. Mit 42,85:40,70 schlossen die Haßlocherinnen den Wettkampf ab. Neben Leonie Herzog verbuchte hier Anouk Wessa (14,55) eine „super Bewertung“ der die Kampfrichterinnen.

Im Juli Gaumeisterschaften

Weitere Wettkämpfe stehen im ersten Halbjahr 2023 noch für die Haßlocherinnen an: Die laut Liedy beste Turnerin der TSG Haßloch und Mitglied im Perspektivkader des Deutschen Turner-Bundes, Janoah Müller, stellt sich erstmals vom 6. bis 9. Juli in den „Finals“ in Düsseldorf der gesamten deutschen Turnelite. Die Nachwuchsturnerinnen der Altersklassen 8 bis 11 starten am 8. Juli in Edenkoben bei den Gau-Mannschaftsmeisterschaften.