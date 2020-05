Ein Segelflieger, der in Haßloch zu einem Rundflug über Stuttgart und zurück aufgebrochen war, hat am Donnerstagnachmittag für einen Polizeieinsatz in Baden-Württemberg gesorgt. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, hatten Anwohner der Gemeinde Mauer (Rhein-Neckar-Kreis) gegen 14.50 Uhr im Bereich des dortigen Steinbruchs ein sehr tief fliegendes Segelflugzeug gemeldet, das möglicherweise gelandet sei. Bei der Nachschau wurde der 19-jährige Pilot auf einer Grünfläche angetroffen. Er hatte wegen fehlender Thermik eine kontrollierte Außenlandung hingelegt, bei der niemand verletzt und auch das Flugzeug nicht beschädigt wurde. Der Verkehr auf der nahen Bundesstraße sei nicht gefährdet gewesen, so die Polizei. Die Abholung des Segelfliegers wurde vom Piloten selbst organisiert.