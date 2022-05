Ein Hilferuf des Kinderschutzbunds Neustadt-Bad Dürkheim (KSB) in den sozialen Medien traf bei Naile Kizil von der Gottlieb-Wenz-Schule in Haßloch auf offene Ohren. Der Elternbesuchsdienst des KSB suchte Unterstützer, die Babysachen für Neugeborene stricken oder häkeln können und wollen. Und so brachte die Lehrerin ihrer 7. Klasse im Arbeitslehre-Unterricht das Häkeln bei.

„Manche hatten zum ersten Mal eine Häkelnadel in der Hand. Aber alle waren mit Feuereifer dabei“, erzählt Kizil. Schühchen und Mützchen für Neugeborene erfordern natürlich einiges Geschick. „Von meinen zwölf Schülern haben aber zehn ihren ganzen Ehrgeiz da reingesetzt, diese winzigen Teile perfekt hinzubekommen“, so die Lehrerin. Insgesamt sind während etwa zwei Wochen hundert Babysocken und dazugehörige Mützen entstanden. Ob in Pastelltönen oder kräftigen Regenbogenfarben – zum Teil sind richtige kleine Handarbeitskunstwerke entstanden.

In Freizeit weitergemacht

Einige der Schüler hatten dabei so viel Spaß am Häkeln gefunden, dass sie auch während der Ferien und in ihrer Freizeit an den Baby-Garnituren weitermachten. Die Wolle wurde von allen Kindern der Klasse gespendet. Entsprechend stolz waren die Schüler, als sie ihre Werke an den Kinderschutzbund übergaben.

Bei dessen Elternbesuchsdienst ist es Tradition, dass die Eltern von Neugeborenen im Marienhaus Klinikum Hetzelstift zusammen mit Infos über Unterstützungsangebote kleine Geschenke für ihre Babys überreicht bekommen. Wegen der Pandemie geschieht dies indirekt, sprich: über eine Kinderkrankenschwester. Wegen Corona war auch der Nähkreis Neustadt, der stets fleißig gehäkelt und gestrickt hatte, nicht mehr so häufig zusammengekommen. Unterstützung war also notwendig.

„Wir brauchen jedes Jahr etwa 600 Geschenke für die Babys, von Schnullertaschen über Mützen bis zu Socken“, sagt Gerda Baur vom Elternbesuchsdienst. Daher sei man froh, wenn sich Handarbeitskreise oder auch Einzelpersonen melden und helfen wollen.