Die Landesmeisterschaften von Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland im Cheerleading finden am Sonntag in der Großsporthalle der Kaufmännischen Schulen Marburg statt. Die CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch treten mit drei Teams an. Dies sind die Flying Stars mit 21 Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren, das Juniorteam Fantastics und das AllGirl-Team Fascinations. Fünf Frauen treten außerdem als Formation „Fascination5“ im Groupstunt an. „Wir freuen uns, einen Groupstunt präsentieren zu können“, erzählt Trainerin Ann-Sophie Reichhart. „Neben einem Strecksalto konnten wir einen gedrehten Vorwärtssalto in die Performance einbauen.“ Das gemischte Erwachsenenteam, die Falcons, 2023 Vize-Weltmeister geworden, verzichtet auf eine Teilnahme.

Die deutschen Meisterschaften finden am 4. Mai in Frankfurt, die Europameisterschaften am 6./7. Juli in Wiesbaden statt, die nächsten Weltmeisterschaften erst 2025.