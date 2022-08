Nach zwei Jahren Coronapause lädt der Segelflugsportverein Haßloch erstmals wieder zum Flugplatzfest ein. Die „Haßlocher Flugtage“ beginnen am Samstag, 3. September, um 14 Uhr und am Sonntag, 4. September um 10 Uhr. Auf dem Programm stehen Gastflüge mit dem Motorsegler oder einem Segelflugzeug. Die Flüge mit dem Motorsegler dauern 20 Minuten, die mit dem Segelflugzeug maximal 15 Minuten. Drei Piloten stehen zur Verfügung. Erstmals gibt es am Samstagabend Ballonglühen sowie Livemusik mit Olli Roth (ab 20 Uhr). Eigentlich wollte der Verein 2020 sein 70-jähriges Bestehen feiern, was dann wegen Corona ausfiel. „Das holen wir jetzt quasi nach“, erklärt Tim Diehl, Mitglied im Orga-Team. Eine Anmeldung ist nicht nötig, der Eintritt ist frei. Zum Speiseangebot zählen unter anderem selbst gemachte Pizza und Dampfnudeln sowie Steaks.