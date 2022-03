Gleich fünf Mal gaben sich Betrüger am Donnerstag zwischen 10 und 13 Uhr in Haßloch am Telefon als falsche Polizeibeamte aus. Die angeblichen Kommissare behaupteten, es habe „in der Nähe“ einen Einbruch gegeben, und es gebe Hinweise, dass weitere Taten bevorstünden. Nun wolle man Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen bei den Leuten abholen und sicher verwahren. Die Angerufenen im Alter von 58 bis 82 Jahren ließen sich aber nicht hinters Licht führen. In einem anderen Fall erhielt ein Ehepaar aus Haßloch eine WhatsApp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Ihnen sollte weisgemacht werden, dass es sich um ihre Tochter handelt, die eine neue Handynummer hat. Da ihr Online-Banking nicht funktioniere, bat die angebliche Tochter ihre Eltern um eine dringende Überweisung von 1200 Euro. Die Eheleute durchschauten den Betrug und zahlten nicht. Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufern und falschen Nachrichten mit angeblicher neuer Handynummer.