Der VfB Haßloch ist seit einem halben Jahr ohne Sieg. Auch im Derby beim 1. FC 08 Haßloch mangelt es ihm an Selbstbewusstsein. In der zweiten Hälfte schickt der Unparteiische beide Teams in die Kabine.

Dennis Kindler, Trainer des arg abstiegsbedrohten Fußball-Bezirksligisten VfB Haßloch, und auch sein Cotrainer Dennis Hartweck beschönigen nach dem Derby vor 418 Zuschauern beim 1.