Die Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch sind mit gleich zwei Mannschaften auf der Europameisterschaft vertreten. Der Vizeweltmeister aus dem Großdorf tritt allerdings woanders an.

An diesem Wochenende werden in der Wiesbadener Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit die Europameisterschaften der European Cheerleading Association (ECA) im Cheerleading ausgetragen. Die hessische Landeshauptstadt war bereits vor einem Jahr Gastgeber und hatte sich bei ihrer Premiere als Ausrichter bewährt. Die CCH Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch sind an der EM mit zwei Mannschaften vertreten. Cheerleading, das eine Mischung aus Turnen, Akrobatik und Tanz darstellt, erfordert von den Athleten nicht nur körperliche Fitness und Koordination, sondern auch Teamgeist und Präzision.

Die Falcons, das gemischte Haßlocher Erwachsenenteam, können ihren im vergangenen Jahr gewonnenen Titel zwar nicht verteidigen, mischen aber in Nürnberg am verbandsunabhängigen „Bayern Cheer Masters“ mit.

Kaum Zeit für EM-Vorbereitung

„Wir haben uns aufgrund der Teilnahme an der Weltmeisterschaft im November 2023 in Japan dagegen entschieden, an den Regionalmeisterschaften des Verbands im März zu starten, da kaum Zeit für eine adäquate Vorbereitung gewesen wäre“, sagt Haßlochs Trainer Andreas Cörper, warum die Falcons nicht in Wiesbachen, sondern in Bayern antreten. „Unser Team ist teilweise neu zusammengesetzt, und einige Aktive sind bisher noch nie auf einer Meisterschaft gestartet. Daher lag unser Fokus auf Cheerleading-Grundlagen anstelle von maximalen Schwierigkeiten sowie darauf, als Team zusammenzuwachsen“, ergänzt seine Kollegin Christina Kercher. Das Trainerteam sei mittlerweile mit Josephine Jung, die vorher Teamcaptain gewesen sei, verstärkt worden. Die vier Männer und neuen Frauen starten laut offiziellem Zeitplan um 17.23 Uhr in der Kategorie Senior Limited Coed Level 6. Es ist der einzige Wettbewerb, an dem die Vizeweltmeister in diesem Jahr antreten.

Männer gesucht

Für die neue Saison suchen die Falcons übrigens noch insbesondere männliche Verstärkung. Jeder, der Spaß an Sport habe und mindestens 16 Jahre alt sei, sei willkommen, sagen sie.

Da Weltmeisterschaften erst wieder nächstes Jahr stattfinden, stellen die Euromeisterschaften in der Saison 2024 den Höhepunkt dar. Die Fantastics, das Haßlocher Juniorenteam, treten bereits am Samstag um 11.20 Uhr in der Kategorie Junior Cheer Mixed an. Das aus 22 Mädchen und zwei Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren bestehende Team startet zum zweiten Mal in Folge auf einer Europameisterschaft.

„Die Regelwerke bei deutschen und europäischen Meisterschaften unterscheiden sich. Deshalb zeigen wir eine neue Pyramide mit Handständen, einem Vorwärts- sowie Rückwärtssalto und einen gedrehten Aufgang“, verrät das aus Tyra Thielsch, Heliné Grimm, Jan Mayer und Leonie Parthenschlager bestehende Trainerteam. Der Fokus liege auf Sauberkeit und Technik. Einziger Konkurrent der Haßlocher ist das Team Black Master Titanium des Clubs ASD Gym & Cheer aus der italienischen Region Piemont.

Vier Konkurrenten

Die Fascinations, das erwachsene Frauenteam, hat am Sonntagvormittag hingegen vier Konkurrenten. Sie eröffnen die Kategorie Senior Cheer All Female um 10.15 Uhr. Danach gehen ihre Konkurrenten von AFC Wiesbaden Phantoms, eine weitere Mannschaft des ASD Gym & Cheer und HHC Univers von der TSG Schnaitheim, einem Verein aus Heidenheim an der Brenz, an den Start. „Unsere Mädels freuen sich sehr, daran teilnehmen zu dürfen. Sie haben lange und hart dafür gearbeitet und sind motiviert, ihr Können zu zeigen“, berichtet die Haßlocher Trainerin Ann-Sophie Reichhart. Das Programm der 25 jungen Frauen beinhalte unter anderem Saltovariationen und dreistöckige Pyramiden. „Die EM ist der krönende Abschluss einer erfolgreichen und spannenden Saison. Das Ziel ist, eine Platzierung auf dem Siegertreppchen zu erreichen“, erzählt Lara Theobald. Rund 50 Fans der Haßlocher Cheerleader hätten angekündigt, nach Wiesbaden zu kommen.