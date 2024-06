Zwei Wochen vor den Cheerleading-Europameisterschaften in Wiesbaden nehmen die CCH Fascinations, das Senior AllGirl Team des 1. FC 08 Haßloch, am Samstag in Düsseldorf an der Summer All Level Meisterschaft West 2024 von Varsity Europe teil.

Der Wettbewerb ist Teil einer neuen Veranstaltungsreihe, bei der teilweise andere Regeln gelten, als es die Haßlocherinnen gewohnt sind. Teams aus ganz Deutschland sind beim Wettbewerb dabei.

Besonders reizvoll macht die Teilnahme, dass es möglich ist, sich für eine Meisterschaft in den USA zu qualifizieren. Von allen startenden Teams wird dasjenige mit der höchsten Punktzahl mit der Qualifikation belohnt. „Bei den Meisterschaften von Varsity ist die Leveleinteilung anders. Wir werden im Level 4 antreten, was unserem Leistungsstand entspricht“, sagt Lara Theobald, die bereits die Anfänge der Haßlocher Cheerleader aktiv miterlebte. „Wir freuen uns schon, der Jury die verschiedenen Kombinationen aus Stunts und Turnen zu zeigen“, ergänzt sie. Auch bei Trainerin Ann-Sophie Reichhart ist die Vorfreude groß: „Das ist eine besondere Meisterschaft, bei der wir uns vor allem fehlerfrei präsentieren wollen.“