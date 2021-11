Zum dritten Mal in Folge verleiht die Gemeinde Haßloch den Titel „Mannschaft des Jahres“ dem Team der Cheer-Community Haßloch (CCH). Darüber informiert Jürgen Hurrle, Vorsitzender des 1. FC 08 Haßloch. Wegen der Pandemie werden die Cheerleader jetzt erst für ihre Erfolge 2020 geehrt. „Und dies auch nur per Post“, ergänzt Hurrle.

Die Saison 2020 begann mit einer rheinland-pfälzischen Meisterschaft: Alle teilnehmenden Haßlocher Teams überzeugten mit einem fehlerfreien Programm die Jury und wurden somit in der jeweiligen Kategorie mit dem Rheinland-Pfalz-Meistertitel und der Qualifikation zur deutschen Meisterschaft belohnt, blickt der Vereinsvorsitzende zurück. Das Jugendteam Fantastics nahm erstmals in der Kategorie „CoEd“ teil. Das bedeutet, so Hurrle, dass neben den 20 aktiven Mädchen auch zwei Jungen mitwirkten.

Die Frauenmannschaft Fascinations startete in der Kategorie „Senior AllGirl“ und setzte sich mit neuen schwierigen Elementen gegen die Konkurrenz aus Mainz und Ober-Ingelheim durch. Das jüngste Team der Cheer-Community Haßloch, die Flying Stars, begeisterte nicht nur die mitgereisten Fans, sondern auch die Jury. Die 24 Mädchen im Alter von sieben bis zwölf Jahren zeigten ein fehlerfreies Programm mit schwierigen Turnelementen und hochwertigen Pyramiden. Zum ersten Mal erzielte diese Mannschaft den Landestitel in dieser Kategorie.

Deutsche Meisterschaft ausgefallen

Die hohe Wertung der Jury machte Hoffnung auf die bevorstehende deutsche Meisterschaft. Alle CCH-Teams hatten vielversprechende Leistungen abgeliefert und gute Chancen auf die vorderen Plätze. Doch fielen alle weitere Meisterschaften wegen der Corona-Pandemie aus.

Die Gemeinde Haßloch ehrt nun alle drei Teams mit der Haßlocher Sportmünze in Bronze und gratuliert zum Rheinland-Pfalz-Titel. Die Flying Stars werden „für ihre hervorragende Leistung zusätzlich mit der Auszeichnung als Mannschaft des Jahres 2020 ausgezeichnet“. Die Trainerinnen Annika Kuczpiol, Elena Glaser, Lara Theobald und Laura Miodek seien „unbeschreiblich stolz auf ihre Teams“, teilt Jürgen Hurrle mit.

Das gemischte Erwachsenenteam Falcons habe 2020 nicht an der Landesmeisterschaft teilgenommen. Das Team hatte andere Meisterschaften im Fokus, die pandemiebedingt nicht ausgetragen worden sind. 2018 und 2019 war das gemischte Erwachsenenteam als amtierender Europameister mit dem Titel „Mannschaft des Jahres“ belohnt worden.