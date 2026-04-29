Vom 13. Mai bis 2. Juni sammelt Haßloch wieder Fahrradkilometer. Die Anmeldung fürs Stadtradeln ist laut Gemeinde ab sofort möglich.

Haßloch beteiligt sich auch dieses Jahr wieder am bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln. Wie die Gemeinde Haßloch in einer Pressemitteilung ankündigt, läuft die Aktion von Mittwoch, 13. Mai, bis Dienstag, 2. Juni. Als „Stadtradeln-Star“ begleitet in diesem Jahr Bernd Finger aus Haßloch die Aktion. Laut Pressemitteilung nutzt er das Fahrrad seit vielen Jahren im Alltag und in der Freizeit. „Ich möchte anderen zeigen, für welche Strecken und Besorgungen man das Fahrrad verwenden kann“, wird Finger in der Mitteilung zitiert.

Nach Angaben der Gemeinde will Finger zeigen, wie vielfältig sich das Fahrrad im täglichen Leben einsetzen lässt, etwa für Einkäufe mit Anhänger oder Packtaschen, für Fahrten in Nachbarorte oder auch für längere Strecken. Wenn möglich, verzichte er auf das Auto und nutze stattdessen das Fahrrad, unter anderem für den Arbeitsweg nach Sankt Leon-Rot. Im Aktionszeitraum werden laut Gemeinde insgesamt sechs organisierte Radtouren angeboten. Drei davon werden von Bernd Finger selbst geplant und begleitet. Die Termine sollen im Amtsblatt und auf der Internetseite der Gemeinde unter www.hassloch.de/stadtradeln2026 veröffentlicht werden.

Der offizielle Auftakt des Stadtradeln findet nach Angaben der Gemeinde am Mittwoch, 13. Mai, um 16 Uhr in der Kreisverwaltung Bad Dürkheim statt. Wie bereits im vergangenen Jahr sei auch eine gemeinsame Radtour von Haßloch zur Auftaktveranstaltung geplant. Weitere Informationen dazu sollen noch folgen.

Mitmachen können laut Pressemitteilung Einzelpersonen, Teams, Vereine, Unternehmen und Schulen. Die Anmeldung ist nach Angaben der Gemeinde ab sofort unter www.stadtradeln.de/hassloch möglich. Nach dem Vorjahresergebnis mit über 74.000 geradelten Kilometern wolle die Gemeinde auch 2026 wieder viele Teilnehmer gewinnen.