Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem bescheidenen Wohnwagen über den Brenner an den Teutonengrill nach Rimini: So sahen in den 1950er- und 1960er-Jahren die Sommerferien vieler Deutscher aus. Mit dem luxuriös eingerichteten