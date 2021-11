Die Gemeinde Haßloch hat den geplanten Weihnachtsmarkt der 1000 Lichter kurzfristig abgesagt. Eigentlich hätte am Dienstag der Aufbau beginnen sollen. „Wir hatten schon ein Konzept mit schärferen Regeln, als es die rheinland-pfälzische Landesverordnung derzeit vorsieht, aber die Grundvoraussetzung dafür war immer die Frage, wie sich die Lage entwickelt“, erklärt Bürgermeister Tobias Meyer. Deidesheim und Lambrecht haben ihre Märkte bereits seit Längerem abgesagt und sehen sich jetzt in ihrer Entscheidung bestätigt. Nach einem Corona-Ausbruch in Folge eines Seniorennachmittags in Lambrecht sei er mehr denn je überzeugt, dass die Entscheidung richtig war, sagte der dortige Bürgermeister Karl-Günter Müller.