Die Gemeinde Haßloch lässt in der Woche vom 18. bis 22. Mai die Standsicherheit aller Grabmale auf den beiden Friedhöfen überprüfen. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit.

Die jährliche Kontrolle erfolgt nach den Vorgaben der Unfallverhütungsvorschrift „Friedhöfe und Krematorien“ der Gartenbau-Berufsgenossenschaft. Ziel sei es, mögliche Gefahren durch lockere oder beschädigte Grabmale frühzeitig zu erkennen und die Sicherheit auf den Friedhöfen zu gewährleisten.

Durchgeführt wird die Überprüfung von der Firma Grabmalprüfung Becker & Weißbach aus Wettenberg.

Sollten Mängel festgestellt werden, informiert die Friedhofsverwaltung nach Angaben der Gemeinde die jeweiligen Nutzungsberechtigten über die weiteren Schritte.