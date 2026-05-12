In Haßloch sind fünf neue Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren eingeführt worden. Sie informieren künftig über Betrug und Prävention.

In Haßloch sind mehrere neue Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren offiziell in ihr Ehrenamt eingeführt worden. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Bürgermeister Tobias Meyer überreichte die Urkunden bei einem Termin im Rathaus.

Künftig engagieren sich Friedrich Hepp, Markus Vonbach, Erik Kipphan, Rolf Hansemann und Karlheinz Neufeld in diesem Bereich. Ein weiterer Teilnehmer soll seine Tätigkeit zu einem späteren Zeitpunkt aufnehmen.

Die Ehrenamtlichen wurden zuvor in einem zweitägigen Lehrgang von Fachleuten der Polizei geschult. Sie informieren ältere Menschen künftig über typische Kriminalitätsformen und geben Hinweise zur Vorbeugung.

Zu den Themen gehören unter anderem Trickbetrug, Haustürgeschäfte, der sichere Umgang mit Geld sowie Schutz vor Diebstahl, Wohnungseinbruch und Betrug. Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl älterer Menschen zu stärken und ihnen praktische Unterstützung im Alltag zu bieten.

Die Sicherheitsberater arbeiten eng mit der Gemeinde zusammen und ergänzen das bestehende Angebot. Bereits seit 2024 sind in Haßloch zwei Ehrenamtliche in diesem Bereich tätig.

Weitere Informationen gibt es unter www.hassloch.de/sfs. Kontakt zu den Sicherheitsberatern ist per E-Mail an sicherheitsberater@hassloch.de möglich.