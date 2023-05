Die Haßloch 8-Balls eröffnen am Sonntag ihre American-Football-Saison mit ihrem ersten Oberliga-Heimspiel 2023 gegen die Neuwied Raiders. Für die Zuschauer gibt es noch mehr zu sehen.

Auf dem Gelände des 1. FC 08 Haßloch wird sich die Mannschaft um Headcoach Ben Schmitt mit alten Bekannten messen, informieren die 8-Balls über das Spiel gegen Neuwied. In den vergangenen Jahren sind die Haßlocher in diesen Duellen meist als Sieger gegen die Raiders vom Platz gegangen. Den Zuschauern werde ein Rahmenprogramm präsentiert mit Musik, Cheerleader-Auftritten, einer Tombola sowie Spiel und Spaß für die kleinen Besuche, verspricht Jürgen Hurrle, Vorsitzender des 1. FC 08 Haßloch. Für Speis und Trank sei ebenfalls gesorgt. Einlass ist am Sonntag ab 14 Uhr. Um 15 Uhr geht es dann mit American Football im Großdorf los.