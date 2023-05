Kein Offensivspektakel, aber eine solide Abwehrleistung war die Grundlage für den 10:0-Erfolg des American-Football-Teams der Haßloch 8-Balls in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saarland des gegen die Neuwied Raiders zum Saisonauftakt. Im zweiten Quarter brachte Martin Bakulin die Gastgeber mit einem erfolgreichen Fieldgoal 3:0 in Führung. Nach einem misslungenen Puntversuch der Gäste bekamen die Haßlocher dann im vierten Quarter den Ball an der gegnerischen Drei-Yard-Linie. Diese Chance lies sich 8-Balls-Quarterback Sascha Ruffer nicht entgehen und trug den Ball in die Endzone zum 10:0-Endstand. Nun bereitet sich die 08-Mannschaft mit Headcoach Ben Schmitt auf das bevorstehende Auswärtsspiel gegen die Pirmasens Praetorians am kommenden Sonntag vor. Das nächste Heimspiel ist am Samstag, 24. Juni, um 16 Uhr wieder auf dem Rasen des 1. FC 08 Haßloch.