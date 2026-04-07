Wegen eines Brandes auf einem Freizeitgrundstück in Neustadt musste am Montag zeitweise der Zugverkehr gestoppt werden.

Eine Rauchsäule über Neustadt hat am späten Montagvormittag für viele Notrufe gesorgt. Auch von der Hauptfeuerwache war der Rauch zu sehen, „sodass die anrückenden Kräfte auf Sicht anfahren konnten“, wie das Medienteam der Neustadter Feuerwehr mitteilt. Ursache war ein Brand auf einem Gartengrundstück im Harthäuserweg, zwischen der Bahnüberführung und der Adolf-Kolping-Straße. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine Gartenlaube bereits in Vollbrand. „Das Feuer breitete sich schnell aus und griff auf den angrenzenden Bahndamm über“, berichtet die Feuerwehr. Die Bahnlinie in Richtung Haßloch sowie die Strecke in Richtung Mußbach mussten den Angaben zufolge gesperrt werden, um ein sicheres Arbeiten der Feuerwehr zu ermöglichen. Nach der Gleissperrung konnte auch über die Bahngleise der Brand gelöscht werden. Unter Atemschutz und drei handgeführten Strahlrohren bekämpfte die Feuerwehr den Brand. Insgesamt stand demnach eine Fläche von etwa 120 Quadratmetern in Vollbrand.

Die Polizei ermittelt

Nach gut einer Stunde konnte der Einsatzleiter melden, dass das Feuer unter Kontrolle war. Für die Nachlöscharbeiten und die Suche nach versteckten Glutnestern musste verbranntes Material mühsam auseinandergezogen und abgelöscht werden. „Durch das zügige und gezielte Handeln der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen auf weitere Bauten auf dem Areal verhindert werden“, berichtet die Feuerwehr. Gegen 13.20 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden, sodass der Notfallmanager der Deutschen Bahn die Streckensperrung wieder aufhob. Bei dem Brand verendeten einige Hühner des angrenzenden Hühnerstalls. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich laut Feuerwehr keine Personen auf dem Gelände. Zur Ursache des Feuers und dem entstandenen Sachschaden hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz standen 26 Einsatzkräfte mit neun Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, die Landes- und Bundespolizei mit drei Fahrzeugen sowie der Notfallmanager der Deutschen Bahn.