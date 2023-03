Die Schüler haben Recht: Der Rechtsstreit sollte nicht länger auf dem Rücken der Schule ausgetragen werden.

Eigentlich sind Schulleiterposten in Deutschland derzeit nicht besonders begehrt. Stellenausschreibungen sind alles andere als Selbstläufer, manchmal gibt es gar keine Bewerbungen. Die IGS Deidesheim-Wachenheim hatte sogar zwei Bewerber und befand sich damit eigentlich in einer beneidenswerten Situation. Eigentlich. Denn der unterlegene Bewerber akzeptierte das Ergebnis nicht, klagte. Nun hat das Verwaltungsgericht Neustadt im Februar zwar ein Urteil gefällt. Doch die Stelle kann noch immer nicht besetzt werden – weil der unterlegene Bewerber Antrag auf Berufung stellen kann. Dieses Recht wird ihm niemand absprechen wollen. Doch es stellt sich die Frage, ob es nicht an der Zeit wäre, die Stelle kommissarisch zu besetzen. Die Schüler haben Recht: Der Rechtsstreit sollte nicht länger auf dem Rücken der Schule ausgetragen werden.