Mit französischer Musik für Cello und Harfe begeisterten am Sonntagabend Peter Tilling und Maria Stange in der Hambacher Pauluskirche. Die Solisten boten eine ergreifende Auswahl an musikalischer Literatur von Marin Marais bis Maurice Ravel, die Emotionen weckte und Geschichten erzählte.

Künstlern nach langer Corona-Auszeit wieder ein Podium zu bieten – das ist das Anliegen der diesjährigen „Hambacher Sommerkonzerte“ in der Pauluskirche, initiiert von Kantorin Carola Bischoff.

Die Virtuosen Peter Tilling (Violoncello) und Maria Stange (Harfe) sind in Neustadt aufgewachsen und seit Jahrzehnten weltweit gefragt. Doch immer wieder treten beide in ihrer Heimat auf – kein Wunder also, dass auch die beiden Konzerte am Sonntagabend um 18 und 20 Uhr mit jeweils rund 60 Plätzen ausgebucht sind.

Überraschender Auftakt für einen Abend, der französischen Musik gewidmet, ist „O virtus sapientae“ (Kraft der Weisheit) der Mystikerin Hildegard von Bingen (1098-1179). Die Äbtissin des Klosters Rupertsberg, als Kirchenlehrerin 2012 heiliggesprochen, prägte maßgeblich den bis dahin rigiden gregorianischen Choral des Mittelalters durch empfindsame Klänge. „Das war revolutionär, ein wichtiger Schritt in der Musikgeschichte“, erklärt Peter Tilling, der ebenso wie Maria Stange das Programm moderiert und inspirierende Geschichten zu den jeweiligen Stücken erzählen kann. Während das Cello die Psalmodie prägt, betont die Harfe in freiem Rhythmus die jeweiligen Melodiezeilen mit Akkorden oder sphärisch anmutenden Tonfolgen.

Dynamisch und ausgefeilt

Mit der „Sonate op. 28“ von Eugène Ysaÿe (1858-1931) steigt Tilling solistisch in das Programm mit Komponisten, die entweder aus Frankreich stammten oder dort wirkten, ein. Wie bei allen nachfolgenden Werken begeistert schon hier seine gefühlvolle Bogenführung in allen Lagen, dynamisch ausgefeilt und reich an Klangfarben. Mehrstimmig entlockt er seinem Instrument kontrastierende Facetten, die Bässe gezupft, die Melodieführung von schmeichelnd bis zu dramatisch.

Von Uriel, dem Engel des Lichtes und des Feuers, in vielen Kunstwerken bildhaft dargestellt, erzählt danach das „NOW II“ des zeitgenössischen Komponisten Matthias Pintscher (Jahrgang 1971).

Die „Sonate für Harfe solo“ von Paul Hindemith (1895-1963) sei durch das Drängen dessen Harfenistin entstanden, die endlich auch einmal ein eigens für sie komponiertes Stück haben wollte, anderen Orchesterinstrumenten gleichgestellt, schildert Maria Stange. Über alle Saiten wandern ihre Hände in expressivem Spiel beim ersten Satz, der Assoziation zu Orgelklängen in einer Kathedrale weckt. Kontrastierend hierzu der nächste Part, lebhaft und temperamentvoll, spielende Kinder mit übersprudelnder Freude darstellend.

Den ergreifenden Abschluss bildet die Vertonung eines Gedichts von Ludwig Hölty, die dieser 1776 kurz von seinem Tod selbst beauftragte. Es erzählt von einer kleinen Harfe, die die Vergänglichkeit symbolisch umrahmt.

Höfisches Flair

Eine Zeitreise zum Hof Ludwig des XIV. unternimmt Tilling mit dem von ihm selbst für Cello arrangierten „Les voix humaines“ von Marin Marais (1656-1728), ursprünglich für Gambe komponiert. Höfisches Flair vermitteln die zahlreichen tonalen Verzierungen und trillernden Melodien zur Basslinie als Fundament.

„Bekanntes mit Unbekanntem zu vermischen ist erklärtes Ziel unseres Programms“, erklärt Tilling. So folgen drei Sätze des „Canti popolari giapponesi“ von Enrico Mainardi (1897-1976), japanisch anmutende Weisen im Dialog der Instrumente.

Ursprünglich für Cello und Piano geschrieben ist eine Sonate von Claude Debussy (1862-1918), wobei das weitgreifende Spiel der Harfenistin das Tasteninstrument mühelos ersetzt. Aus einem tiefen Schlaf mit verliebten Träumen, „Après un rêve“, einer italienischen Madrigaldichtung nachempfunden, lässt Gabriel Frauré (1845-1924) die Instrumentalisten erwachen.

Aufmerksames Publikum

Nicht nur die Zuhörer freuen sich über den Hörgenuss, denn auch die Akteure genießen die Interaktion, das Spielen vor Publikum. „Wir Musiker sind noch nicht in der Normalität angekommen. Die Aufträge waren plötzlich weg, für uns wichtige Konzerte an großen Bühnen sind gestrichen, das ist ein bedrückendes Gefühl. Für mich als freischaffender Künstler ist das auch psychisch eine sehr harte Zeit“, betont Tillmann, für den als Cellist und vor allem als Dirigent große Konzerte unter anderem an der Hamburger Elbphilharmonie entfallen.

Umso mehr freuen sich beide, in Hambach ein so aufmerksames und begeisterungsfähiges Publikum vorzufinden. „Die Zuhören saugen die Musik nach langer Zeit der Abstinenz auf wie ein Schwamm“, bringt es Stange, Professorin an den Musikhochschulen Karlsruhe und Stuttgart, auf den Punkt. Beide laden vor dem musikalischen Abschluss des Abends das Publikum zum „Festival Neue Musik“ vom 11. bis 13. September in der Haardter Kirche ein. Unter anderem spielt Tillings Ensemble „risonanze erranti“, dem auch die Harfenistin angehört. „Zeitgenössische Komponisten aus aller Welt, von Frankreich bis Ägypten, werden neue Werke präsentieren, gleichzeitig gibt es auch alte, bekannte Musik. Wir wollen nicht nur ein Fachpublikum erreichen, sondern ebenso die Leute vor Ort“, betont Tilling.

Dass seine Musik beim lokalen Publikum sehr gut ankommt, stellt das Duo danach mit seiner Zugabe, der impressionistischen „Pavane pour une infante défunte“ von Maurice Ravel (1875-1937), erneut unter Beweis. Nach anhaltendem, begeistertem Applaus verlassen die Zuhörer nur mit sichtbarem Zögern die Pauluskirche.

