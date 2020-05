Die Stadt Neustadt schichtet insgesamt über 128.000 Euro um, um die Folgen der Corona-Pandemie für die lokale Kulturszene abzumildern. So bekommt unter anderem jede freischaffende Künstlerin und jeder freischaffende Künstler einmalig 750 Euro – als nicht zurückzuzahlende Soforthilfe.

Die Unterstützung für die hauptberuflichen Künstler speist sich aus einem „Härtefonds Kultur“ in Höhe von 60.000 Euro, den der Hauptausschuss des Stadtrats am Dienstagabend einstimmig auf den Weg gebracht hat. Er finanziert sich aus Haushaltsmitteln des Kulturetats, die wegen der Corona-Krise nicht ausgegeben wurden – weil die betreffenden Veranstaltungen nicht stattfanden.

Außerdem sollen, so der Beschluss, die in diesem Jahr zur Kulturvereinsförderung zur Verfügung stehenden Zuschüsse in Höhe von 68.200 Euro mit Blick auf Corona einmalig nach einem neuen Kriterium vergeben werden – dem der existenziellen finanziellen Notlage. Es handelt sich also um keine zusätzlichen Mittel, sondern um eine Umschichtung.

Antragsformulare für die Künstlerinnen und Künstler stehen ab sofort auf der städtischen Homepage zum Download bereit. Dort finden sich auch Links zu weiteren Kulturförderprojekten des Landes und der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Nachweis für die Solo-Selbständigkeit erfolgt über die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse. Die Anträge für Vereine müssen bis 15. Juni gestellt werden. Der Zuschuss soll im Juli ausgezahlt werden. Zudem verzichtet die Stadt in diesem Jahr bei Kulturveranstaltungen auf Sondernutzungsgebühren etwa für Stände oder Plakate. Die entgangenen Einnahmen werden auf 20.000 Euro geschätzt.