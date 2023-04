Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

27 Künstlerinnen und Künstler aus Neustadt sind bislang in den Genuss der im April von der Stadt auf den Weg gebrachten Einmalzahlung von 750 Euro gekommen. Dies teilte Kulturabteilungsleiter Wolfgang Dinges auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Ein Antrag werde zudem gerade noch bearbeitet.

Für die Unterstützung für hauptberufliche Künstler in der Corona-Krise hatte der Hauptausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am 28. April einen „Härtefonds Kultur“