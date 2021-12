Die Ergebnisse einer an der Universität Kaiserslautern erstellten Masterarbeit zum Bau einer Hängebrücke zwischen den Burgen Spangenberg und Erfenstein sind nach Angaben von Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) nicht zu gebrauchen. Lediglich eine ebenfalls von Kaiserslauterer Studenten erstellte Machbarkeitsanalyse könne verwendet werden. Diese liege der Verbandsgemeindeverwaltung inzwischen vor, er habe sie sich aber noch nicht angeschaut, so Kuhn. Mit der Masterarbeit, in der es vor allem um die Möglichkeiten der touristischen Nutzung geht, sei der zuständige Professor nicht zufrieden, und er veröffentliche sie deshalb nicht, berichtete Kuhn. Die Verwaltung habe Einblick in die Arbeit gehabt. „Die Ideen der Studenten sind nicht so ergiebig“, so das Urteil von Kuhn. Die Idee mit der Hängebrücke als touristische Attraktion war im Bürgermeisterwahlkampf von Kuhn ins Spiel gebracht worden.