Bei der Bundestagswahl haben bundesweit so viele Wahlberechtigte wie noch nie ihre Stimme per Brief abgegeben. Dieser Trend macht sich auch in Neustadt bemerkbar: In Neustadt hat etwa die Hälfte der rund 40.700 Wahlberechtigten per Briefwahl gewählt, wie Anke Priester, Leiterin der städtischen Hauptabteilung, am Sonntagabend mitteilt. So seien rund 20.000 Briefwahlunterlagen eingegangen. Allein am Samstag und Sonntag seien zwischen 700 und 800 Wahlzettel gezählt worden, die per Post geliefert, in den Wahllokalen oder im Rathaus abgegeben worden seien.