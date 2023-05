An Christi Himmelfahrt findet in Lachen-Speyerdorf wieder eine besondere Gaudi statt: Am Donnerstag, 18. Mai, 10 Uhr, treten auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins, Flugplatzstraße 100, 30 Hähne aus verschiedenen Rassen und Farbenschlägen gegeneinander an. Laut Ankündigung werden „fachkundige Jury-Mitglieder“ Art und Anzahl der Krählaute in einer festgesetzten Zeit bewerten, um einen Sieger zu küren – es geht laut Veranstalter aber mehr um die Gaudi als um eine Topleistung.

Wetten, welcher Hahn sich durchsetzen wird, können Besucher dennoch: Bis 15 Minuten vor Ende des Wettkrähens können Tipps abgegeben werden. Es winken Sachpreise. Kinder können zusätzlich Preise wie Eintrittskarten für einen Freizeitpark, Museen oder fürs Ponyreiten gewinnen. Da der Spaß im Vordergrund steht, werden zum Schluss unter allen Teilnehmern ebenfalls Sachpreise ausgegeben. Der Eintritt zur Gaudi ist frei. Vor Ort gibt es ein Festzelt sowie Essen und Getränke.rhp