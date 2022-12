Auf Antrag von CDU, SPD und FDP hat der Stadtrat am Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen, die Schulsozialarbeit an den Neustadter Gymnasien fortzuführen. In öffentlicher Sitzung wurde nur kurz über den Beschluss informiert. Hintergrund ist, dass das Landesprogramm „Aufholen nach Corona“ ausläuft. Ab Mai wird nun die Stadt die Stelle finanzieren, die sich bisher um die Schulsozialarbeit an Gymnasien gekümmert hat. Laut Dirk Herber (CDU) war die Initiative zu dem Antrag von den Leitern der drei Gymnasien ausgegangen. Diese hätten über einen unverändert hohen Bedarf an Schulsozialarbeit berichtet – zum einen wegen der Corona-Nachwirkungen, zum anderen aber auch wegen der in Neustadt aufgenommenen Flüchtlinge, so Herber. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) betonte: „Wir wollen die Schulen nicht bestrafen und übernehmen das.“ Allerdings kritisierte er auch, dass er in der Schulsozialarbeit „eigentlich eine Pflichtaufgabe“ sehe, für die das Land die Kosten übernehmen müsste.