Der Gesangverein 1845 Meckenheim zieht Sänger aus allen Altersgruppen und dem Umkreis an. Aktuell wird an einem neuen Programm gearbeitet.

Es ist Mittwochnachmittag. Einer der drei Kinderchöre des Gesangvereins (GV) 1845 Meckenheim probt im Meckenheimer Sängerheim in der Bahnhofstraße. 18 Kinder stehen im Halbrund um die Chorleiterin Tracey Plester. Seit etwa zwei Jahren leitet sie die drei Kinderchöre, die sich in Altersgruppen aufteilen. In der Gruppe „Rock-its“ singen Schüler ab der fünften Klasse – eine noch junge Gruppe. Eigentlich hatte der Verein nur zwei Kindergruppen vorgesehen – die „Sprossenkinder“ für das Kindergartenalter und die Gruppe der „Sonnenkinder“ für Grundschüler. Doch Kinder wachsen nun mal. Ein neues, dem Alter angepasstes Programm musste her.

Die „Rock-its“ üben heute das „Do Re Mi Fa So“ – die ersten fünf Silben der Solmisation, ein System zur Bezeichnung von Tonstufen. Was das ist und wie man es sich merken kann, erklärt das Lied „The Sound of Music“ aus dem Jahr 1965. Aktuell ist es immer noch, besonders dann, wenn die energiegeladene Plester unter spielerischer Einbindung der jungen Sängerinnen und Sänger probt. Ein Hauch von Choreographie und Schauspiel ist auch dabei. Kein Wunder, denn Tracey Plester ist Musical-Sängerin.

Die Kinder sind begeistert – ebenso wie ihre Eltern. Vor rund einem Dreivierteljahr übernahm die aus Amerika stammende Sängerin den Inpulso-Chor, ein gemischter Chor mit modernem Liedrepertoire, nachdem der langjährige Leiter Achim Scheuermann aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Der Rückzug Scheuermanns war ein Schock, denn der geplante Auftritt – ausgerechnet zum 180. Vereinsjubiläum – musste abgesagt werden. Eine Enttäuschung für die engagierten Hobbysänger. Der Frauenchor, den Scheuermann ebenfalls leitete, löste sich in der Folge ganz auf.

Neues Programm wird vorbereitet

Mit Plester gibt es einen Neuanfang. Zurzeit bereitet sie mit den Inpulso-Sängern ein neues Programm vor, mit dem der Chor wieder auftreten kann. Hauptsächlich Stücke aus Rock, Pop, Gospel und Musicals werden herangezogen. „She’s got the look“ von Roxette soll einstudiert werden. Plester geht den Text mit den Sängern durch. Der Rhythmus ist schnell, keine Zeit für lange Wortdehnungen. Sie singt vor und lässt die anderen einsteigen. Sie lacht, dirigiert, motiviert, bewegt sich im Takt und reißt alle mit.

Der Chor Inpulso besteht mittlerweile aus 36 Mitgliedern aller Altersgruppen, unter ihnen fünf Männer. Sie wünschen sich mehr männliche Gesangstimmen. Doch die Mitglieder sind optimistisch, denn dem Chor mangelt es nicht an Zulauf. Erst im vergangenen Oktober warb der Verein mit einem Projektchor und offenen Proben zum Reinschnuppern. Rund 20 Interessierte nahmen das Angebot an, wovon 16 Teilnehmer mittlerweile in den Verein eingetreten sind.

Sänger kommen nicht nur aus dem Ort

Zum GV 1845 Meckenheim kommen Menschen aus dem Dorf. Aber nicht nur. Inzwischen zieht der Verein Sänger aus Haßloch, Speyer und Ludwigshafen an. Besonders die Inpulso-Proben seien aufgelockert, ohne Leistungsdruck, und vom Elan und Optimismus der Chorleiterin geprägt, sagt Ina Ziegler. Rebecca Hollstein stimmt ihr zu. Sie sind Mitglieder des Vereinsvorstands, Teil des Chores und Mütter von Chorkindern. Beide Frauen sind nach Meckenheim gezogen. Durch die Vereinszugehörigkeit haben sie im Dorf schnell Kontakte gewonnen. Das gute Miteinander und der Zusammenhalt der Sänger gefallen ihnen.

Mit Hochdorf-Assenheim gibt es eine Chorgemeinschaft der Männer. Überwiegend deutsche Lieder werden gesungen, sogar vierstimmig. Wert werde auf anspruchsvolle Chorliteratur gelegt, sagt Vorstandsmitglied Dieter Schönhaber. Neu sind die A-cappella-Stücke. Das gemeinsame Singen sei zunächst beim Einstudieren arbeitsintensiv, aber dann befreiend und mache vor allem viel Freude. Singen fördere soziale Kompetenz, so Schönhaber, und aktiviere das Gehirn.

Pandemie war eine schwere Zeit

Dem GV Meckenheim geht es gut: Er zählt 250 Mitglieder, davon 100 Aktive und 62 Kinder. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn während der Pandemie litten die Gesangvereine schwer. Alle Aktivitäten wurden in der Corona-Zeit heruntergefahren und erholten sich nur schleppend. Wie in vielen Vereinsgefügen bröselten alte Strukturen. Wie sollte ein Neustart gelingen? Wie wieder die Mitglieder motivieren? Als eine Mutter die eindringliche Bitte in einem Brief an den Verein formulierte, die Kinder doch wieder singen zu lassen, berührte dies Irmgard Andree sehr. Sie übernahm den brachliegenden Vereinsvorsitz und ließ die Kinderchöre wieder aufleben. Bei jeder Probe war sie dabei und hielt Verbindung zu Kindern und den Eltern. Sie fühlte sich verantwortlich für die Rettung des Vereins. „Ich kenne die 62 Kinder und deren Familien mit Namen“, sagt Andree. Nach und nach baute sie so den Verein wieder auf und konnte neue Mitglieder anwerben.

Es ist gelungen und nun will die 74-jährige Irmgard Andree im nächsten Jahr den Vorsitz abgeben. Damit dies reibungslos verläuft, hat sie junge Mitglieder in den Vorstand geholt. Die Aufgaben werden neu und auf mehrere Schultern verteilt. Auch Ziegler und Hollstein engagieren sich und übernehmen nach und nach Aufgaben. „Fast jeder ist berufstätig und hat Familie. Deshalb müssen wir den Verein anders strukturieren“, so Andree. Ein bisschen nervös sind die beiden jungen Frauen schon. Aber sie sind zuversichtlich: „Wir haben ja noch ein Jahr, um uns einzufinden“, sagt Ziegler.