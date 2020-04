Über 850 Gutscheine im Gesamtwert von über 32.000 Euro: So lautete die Bilanz der Neustadter Gutschein-Aktion für Einzelhandel, Gaststätten und Hotels zu Ostern. Jetzt gibt es eine zweite Auflage rund um das Thema Muttertag.

Das Prinzip ist einfach: Online kann über wirhelfen.neustadt.eu ein Geschenkgutschein für das jeweilige Lieblingslokal erworben werden. Bezahlt wird per PayPal, Kreditkarte und Lastschrift oder per Vorkasse. Danach kommt der Gutschein per Post. Die Bezahlgebühren und Versandkosten übernimmt die städtische Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft. Hat das Café oder Restaurant wieder geöffnet, kann der Gutschein eingelöst werden.

Im Wasserbad

Neben den Gutscheinen ist ein Abhol-und Lieferservice momentan die einzige Möglichkeit für viele Gastronomiebetriebe, in Kontakt zu ihren Kunden zu bleiben und etwas Umsatz zu generieren. Dabei entstehen auch neue Ideen und Konzepte. Grünwedels Restaurant aus Diedesfeld zum Beispiel hat für seinen Lieferservice die „Pfälzer Leckerkiste“ entwickelt. Als Online-Shop aufgebaut, kann zwischen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts ausgewählt werden. Die Speisen werden dann frisch zubereitet, portioniert und vakuumiert verpackt. Der Kunde bekommt alles geliefert, macht Gerichte im Wasserbad warm und richtet selbst alles an.

Beim „Esszimmer“ in der Hintergasse kann ein Menü unter dem Motto „Esszimmer für zu Hause“ bestellt und abgeholt werden. Mit bestellen und abholen weiter geht es auch bei der Gaststätte „Drei Engel“ in der Branchweilerhofstraße. Nur drei von vielen Möglichkeiten, sich zumindest indirekt wie im Restaurant zu fühlen.

Adressen und Angebote finden Sie im Internet auf wirhelfen.neustadt.eu sowie auf www.rheinpfalz.verbindet.de