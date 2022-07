Die Gutenberg-Apotheke im Ärztehaus in der Gutenbergstraße ist geschlossen und wechselt den Besitzer. Personalmangel nennt Apotheker Gerald Hanbuch als Grund, warum er an diesem Standort aufgibt.

„Ich suche seit zwei Jahren einen approbierten Apotheker oder eine Apothekerin“, berichtet Hanbuch. Es fehle schon seit Jahren an Nachwuchs, „weil der Numerus clausus zu hoch ist“. Der sei zwar nicht mehr ganz so streng wie früher, doch hält Hanbuch die Zulassungsbeschränkung angesichts des Mangels an Pharmazeuten für unangebracht. Hinzu komme, dass viele Apotheker lieber Vertretungen machten, etwa für Nachtdienste, Urlaub oder Krankheit, „weil sie so mehr verdienen“.

Auf Dauer zu viel

Zusätzlich sei auch noch eine seiner pharmazeutisch-technischen Assistentinnen (PTA) langfristig erkrankt, so Hanbuch. Er hat noch zwei andere Apotheken, die Kloster-Apotheke in Lambrecht und eine Apotheke in Worms. Drei Apotheken und zu wenig Mitarbeiter, das werde auf Dauer zu viel, so Hanbuch.

Nach Angaben von Hanbuch wird Haydar Akin, Inhaber der Apo-rot Bacchus-Apotheke am Walter-Engelmann-Platz, die Gutenberg-Apotheke ab September als Filiale übernehmen. Im August würden die Räume umgestaltet.

In der Gutenberg-Apotheke waren laut Hanbuch zuletzt noch drei pharmazeutisch-technische Assistentinnen beschäftigt, davon eine als Teilzeitkraft. Sie werden in seine anderen Apotheken wechseln. Eine der Mitarbeiterinnen werde im September noch den neuen Inhaber unterstützen.