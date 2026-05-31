Auch auf dem Hambacher Fest wird am Sonntag ein fröhliches Demokratiefest gefeiert. Es gibt aber indes auch nachdenkliche Momente.

Da steht es auf der Bühne, das Grundgesetz. Gut, eigentlich ist es Katja Straub, die in einem Ein-Frau-Theaterstück die deutsche Verfassung im Festsaal des Hambacher Schlosses verkörpert. Und die Verfassung präsentiert sich gestresst von fortwährenden Behauptungen, es gebe keine Meinungsfreiheit mehr in Deutschland. Diejenigen hätten wohl nicht verstanden, dass das Grundgesetz keine Garantie darauf gebe, dass die eigene Meinung auch für gut befunden werde, erklärt sie.

Katja Straub als Grundgesetz. Foto: Kai Mehn „Flora Primelwurz“: Kindertheater auf dem Hambacher Schloss. Foto: Kai Mehn Gelegenheit zum Motzen mit Mo Asumang und Frank Labitzke (im Gespräch mit einer Besucherin. Foto: Stefan Fischer Die zehnjährige Greta probiert die Parabolspiegel auf dem Hambacher Schloss aus. Foto: Stefan Fischer Besucher lauschen der Band Evas Apfel auf dem Hambacher Schloss. Foto: Stefan Fischer Die Band „Evas Apfel“ auf dem Schloss. Foto: Kai Mehn Sonderausstellung „Köpfe der Demokratie“ auf dem Schloss. Foto: Kai Mehn Auch die Landesgartenschau präsentierte sich auf dem Hambacher Schloss. Foto: Stefan Fischer Foto 1 von 8

Dann wird sie gestört – vom Smartphone. Die Mutter des Grundgesetzes ruft an und zeigt sich besorgt über das Wohlbefinden des Kindes. Die Mutter, das ist die Weimarer Reichsverfassung, die sich auch beklagt, dass alle nur über ihr Ende redeten und nicht darüber, welche Rechte sie gebracht habe. Sie habe Frauen zu vollwertigen Staatsbürgern gemacht. Die Oma des Grundgesetzes, die Paulskirchen-Verfassung von 1849, meldet sich indes per Brief („Oma kommt mit dem Telefon nicht zurecht“). Auch sie äußert Sorge und hofft, dass sich das Grundgesetz besser zur Wehr setzen könne als Mutter und Großmutter. Die Reaktion des Grundgesetzes, alias Straub: „Am Ende müssen sich vor allem die Demokraten zur Wehr setzen.“

Ungewöhnliche Frage an den OB

Es sind nachdenkliche Botschaften, die die Schauspielerin aber auf unterhaltsame Weise präsentiert. Ungeplant lustig für große Teile des Publikums ist, dass sie beim Thematisieren der Berufsfreiheit ausgerechnet Oberbürgermeister Marc Weigel nach dessen Beruf fragt. „Ich bin Beamter“, sagt der OB nach kurzem Zögern.

Das Demokratiefest auf dem Schloss sorgt aber nicht nur für ruhige Töne. Für die fröhlichen ist etwa die Band „Evas Apfel“ zuständig, die über das Schlossgelände zieht und mit ihrer Musik bei den Besuchern immer wieder für gute Stimmung sorgt. Schon kurz nach Öffnung fallen die vielen Familien auf, die zum Schloss gekommen sind, und auch am Nachmittag toben viele Kinder übers Gelände. Viele zieht es zum Bauwagen aus der ZDF-Fernsehsendung „Löwenzahn“. Der lässt sich nicht nur erkunden, es warten auch Mitmach- und Experimentierstationen. Daneben stehen im Abstand von einigen Dutzend Metern zwei Parabolspiegel mit einem Durchmesser von jeweils zwei Metern, um Schallübertragung zu demonstrieren. Über die Spiegel könne man sich über große Entfernungen flüsternd verständigen, heißt es auf einem Schild. Und es funktioniert: Die zehnjährige Greta ist ganz überrascht, wie gut ihr Vater zu verstehen ist.

Beliebt ist auch das Kindertheater „Flora Primelwurz“, bei dem die gleichnamige Gärtnerin erzählt, dass sie ausziehen musste, weil ihr Vermieter ihre Pilzzucht im feuchten Keller nicht gut fand. Jetzt ist sie mit ihren Pflanzen, mit denen sie sprechen kann, weitergezogen: mit der Rose, die in ihrem Hut wohnt, dem berlinernden Kaktus und ihrem Sorgenkind, der empfindlichen, jammernden Mimosa.

„Gibt großen Motz-Bedarf“

Auf großes Interesse, wenngleich weniger beim ganz jungen Publikum, stößt die Talkrunde mit ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und RHEINPFALZ-Chefredakteur Yannick Dillinger. Im Festsaal des Schlosses ist der Großteil der Stühle besetzt. Moderator Kristian Buchna, der Wissenschaftliche Geschäftsführer der Schlossstiftung, spricht mit den beiden über Herausforderungen des Journalismus, sei es durch Künstliche Intelligenz oder die angespannte Stimmung im Land. Schausten bestätigt, dass Medien seit etwa zehn Jahren an vielen Stellen einer veränderten Atmosphäre begegneten, vor allem in Ostdeutschland. Auf Demonstrationen könne man kaum noch TV-Teams ohne Personenschützer schicken. Dillinger sagt, natürlich sei Kritik an den Medien, auch harte sachliche Kritik erlaubt. Doch auch die RHEINPFALZ erhalte Fotos mit Galgen oder Drohungen per E-Mail. Gleichwohl wisse er, dass die Kollegen in Ostdeutschland unter viel stärkerem Druck seien. „Das Klima wird rauer“, sagt Schausten, ergänzt aber auch, dass die Lage in Deutschland immer noch vergleichsweise gut sei.

„Es gibt großen Motz-Bedarf“, sagt Mo Asumang. Sie steht vor der „Motzbude“ auf einer Seitenterrasse, wo sich Besucher ihren Frust von der Seele reden können. Viele fühlten sich nicht gesehen, sagt die Moderatorin, auch die mangelnde Rentenabsicherung sei ein Thema gewesen. Ihr Kollege Frank Labitzke berichtet, ein Gesprächspartner habe über die Motzer gemotzt. Asumang aber sagt: „Man muss die Leute auch mal motzen lassen, sie anhören und ernst nehmen, sonst gehen sie nach rechts.“

„Riesling für alle“

Gute Laune hat indes offensichtlich ein Besucher, der die Ausstellung im Schloss betritt: „Ist das toll hier“, entfährt es ihm. Aktuell gibt es dort noch mehr zu sehen – wegen der Sonderausstellung „Köpfe der Demokratie“. Auf großen Zeichnungen von Simon Schwartz sind Menschen zu sehen, die sich für die Demokratie einsetzten. Die meisten davon dürften dem breiten Publikum unbekannt sein und zeigen, wie viel spannende Geschichten es noch zu erzählen gäbe.

Stark genutzt wird eine Pinnwand im Schlosshof, auf der Menschen ihre Forderungen für ein neues Hambacher Fest hinterlassen können. „Kein Krieg“ ist dort mehrfach zu lesen. Manche haben auch weniger komplexe Wünsche wie „längere Ferien“ und „Riesling für alle“.