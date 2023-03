Pünktlich zum Sommertagsumzug am Sonntag in Haßloch ließ sich die Sonne blicken. Einige tausend Zuschauer verfolgten das bunte Spektakel, mit dem traditionell der Winter vertrieben und der nahende Frühling begrüßt wird. Spürbar war die Freude der Schaulustigen darüber, dass der Umzug nach der Corona-Pause wieder in gewohntem Rahmen stattfinden konnte. Rund 70 Fußgruppen, Musikkapellen und aufwendig gestaltete Wagen sorgten bei dem rund zweistündigen Corso durch die Straßen und Gassen Haßlochs für ausgezeichnete Stimmung. Erstmals präsentierte sich in diesem Jahr mit Eileen Muskat und Nico Götz ein Sommertags-Prinzenpaar. Bewährt hat sich bei der 34. Auflage des Umzugs die Drehung der Laufrichtung. Dazu hatte sich die Verwaltung entschlossen, um die Sicherheit besser gewährleisten zu können, aber auch, um keine zu großen Lücken zwischen den einzelnen Zugnummern entstehen zu lassen. Im Anschluss an den Sommertagsumzug wurde der Winter symbolisch auf dem Jahnplatz verbrannt, der erstmals im Mittelpunkt der Veranstaltung stand. Die Haßlocher Polizei hatte bei der Veranstaltung einen ruhigen Nachmittag und meldete keinerlei Zwischenfälle. Wir berichten weiter.