Gute Sportnoten und sportliche Erfolge allein reichen nicht: Um den Pierre de Coubertin-Abiturpreis verliehen zu bekommen, müssen rheinland-pfälzische Schüler mehr leisten.

Wer die Coubertain-Medaille möchte, muss zusätzlich zu guten Leistungen im Sport etwa eine Schulmannschaft betreuen, Nachhilfeunterricht geben oder sich außerhalb des Sports sozial engagieren. Darüber informiert der Landessportbund (LSB).

Victor Vogel vom Leibniz-Gymnasium Neustadt hat alle Forderungen erfüllt und die Coubertin-Medaille erhalten. Als erstes deutsches Bundesland verleiht Rheinland-Pfalz laut dem Landessport-Bund seit 2002 den Pierre de Coubertin-Abiturpreis, der vom 2022 verstorbenen Ehrenpräsidenten des Internationalen Coubertin-Komitees, Professor Norbert Müller, initiiert wurde und in Abstimmung mit dem LSB und dem Ministerium für Bildung vergeben wird. Die Auszeichnung erhalten die Abiturienten, „die neben sehr guten sportlichen Leistungen auch Fairness und Engagement außerhalb des Sports gezeigt haben“, so der LSB. Zum Beispiel in sozialen Bereichen, bei internationalen Begegnungen, im Schulorchester oder als Schülersprecher.

Bereits im 25. Jahr wird dieser Preis nun 74 Abiturienten verliehen. Pierre de Coubertin ist der Begründer der modernen Olympischen Spiele, zu seinen Ehren hat der Landessportbund einen Abiturpreis „Sport“ für alle Gymnasien im Land gestiftet.