Lustig und gut gelaunt haben sich am Sonntag Vereine und Aktive beim Kerweumzug durch Weidenthal präsentiert. Unser Foto zeigt die Kinder- und Jugendabteilung des TV Weidenthal. Weiter auf dem Programm standen die „Kerweredd uff pälzisch“ und das Entenrennen auf dem Hochspeyerbach. Am Kerwemontag lädt der Gesangverein ab 10 Uhr zum Frühschoppen in den protestantischen Gemeindesaal ein. Zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr lädt die Talwerk GmbH alle Kinder zu Freifahrten auf den Fahrgeschäften ein. Und am Dienstag ist der Kerwespaß schon wieder vorbei. Um 19.30 Uhr wird die Kerwe zu Grabe getragen.