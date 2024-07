Am Ende Hoffnung? So das Thema des dritten Gustav-Adolf-Bähr-Förderpreises für Junge Literatur, dessen prämierte Texte am Sonntagabend im Festsaal des Herrenhofs vorgestellt wurden. Die Gewinnerin, Psychologiestudentin Anna-Sophie Born, beschreibt dabei in ihrer Kurzgeschichte „Schiffbruch“ mit großer sprachlicher Kraft tiefe Risse in unserer Gesellschaft.

„Dicht unter dem Alltag liegt die Poesie. Man braucht die Schicht des Alltäglichen nur zu ritzen, dann kommt sofort Poesie zum Vorschein.“ So behauptete das wenigstens