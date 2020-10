Die Polizei hat am Montagvormittag zwischen 8 und 12 Uhr im Stadtgebiet von Neustadt kontrolliert, ob Gurtpflicht und Handyverbot während der Fahrt eingehalten wurden. Wie die Polizei mitteilt, waren 23 Verkehrsteilnehmer nicht angeschnallt, was mit 30 Euro Verwarnungsgeld geahndet wurde. Sechs Fahrzeugführer benutzten ihr Mobiltelefon. Sie müssen mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro rechnen.