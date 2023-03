Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

80 Jahre ist es am 22. Oktober her, dass Nazi-Schergen über 50 jüdische Mitbürger aus Neustadt und seinen Weindörfern in ein Lager im südfranzösischen Gurs deportieren ließen. Die Stadt und die Gedenkstätte für NS-Opfer erinnern am Donnerstag ab 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche daran. Dazu gibt es ein besonderes musikalisches Programm.

Anwesend sind an diesem Tag neben dem Historiker und Gurs-Experten Roland Paul und dem Filmemacher Martin Mannweiler auch die zwei Musiker Rebecca Rust, Cello, und Friedrich Edelmann,