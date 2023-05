Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass auch in Corona-Zeiten schöne Konzerterlebnisse möglich sind, hat die Hambacher Pauluskirche in den letzten Wochen und Monaten mehrfach bewiesen. So auch am Sonntag wieder beim „Hambacher Herbstkonzert“ mit Gunhild Hoelscher (Violine) und Herwig Maurer (Orgel). Aufgrund der großen Nachfrage musste kurzfristig sogar ein zweiter Abendtermin anberaumt werden.

Um das Fazit gleich vorwegzunehmen: Da haben sich zwei Künstler offensichtlich gesucht und gefunden. Kennengelernt haben sich die Geigerin Gunhild Hoelscher, die an diesem Abend gewissermaßen