Es besteht ein komplexer Zusammenhang zwischen der Entstehung von Müll, der ambitionierten Abfallbeseitigung, dem vorhandenen Mülleimer und seiner Leerung. Wenn eine Komponente dieser Gleichung nicht funktioniert, gerät das ganze System ins Wanken. So gut zu sehen auch im Haßlocher Wald am Waldspielweg. Er ist gut frequentiert und dort, wo sich viele Menschen aufhalten, entsteht Müll. Das ist normal, auch wenn es vielfache Lösungsansätze gibt, um der Vermüllung des Waldes entgegenzutreten. Die Existenz von Mülleimern ist eine davon und wird von jenen in Anspruch genommen, denen das Mitnehmen ihres eigenen Abfalls zu beschwerlich ist. Auch Hunde produzieren Hinterlassenschaften, für die der Mensch spezielle Müllbeutel entwickelt hat. Und: einmal das Häufchen aufgesammelt und ordentlich verpackt, ist der Mensch froh, es auch wieder loszuwerden. Die Haßlocher Gemeindeverwaltung weiß auch das und stellte entsprechende Mülleimer entlang des Weges auf. So weit, so prima. Wenn jedoch diese Sammelstellen deutlich und von Weitem mit bloßem Auge, darüber hinaus olfaktorisch und anhand von millionenfach schwirrenden Fliegen ausgemacht werden kann, dann ist die letzte Leerung eindeutig zu lange her. Ein Ärgernis für Waldläufer. Und nicht nur das. Die Gefahr besteht, dass eine unlogische Gegenreaktion ausgelöst wird: Müll, der nicht mehr aufgesammelt wird und so auch nicht in der Tonne landet. So ist er, der Mensch.