Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstagabend einen Antrag der CDU, FWG, FDP-Koalition unterstützt: Demnach soll die Stadtverwaltung prüfen, ob die Reaktivierung von Wiesenbewässerungen möglich ist. Konkret zielt der Antrag auf den Bereich des nördlichen Ordenswalds ab. Die Koalition erhofft sich von der Wiesenbewässerung, „die Grundwasserneubildung zu fördern“, was angesichts des Klimawandels und zunehmender Trockenheit wichtig sei, so Clemens Stahler (CDU). Roland Ipach (FWG) berichtete, dass in Mußbach die Wiesenbewässerung früher gang und gäbe gewesen, über die Jahre dann aber eingeschlafen sei. „Daher stellt sich jetzt die Frage, ob wir die Freigabe zur Wasserentnahme aus dem Rehbach bekommen können, um das Wasser dann auf den Wiesen versickern zu lassen“, sagte Ipach. Laut dem Antrag fördert die Wiesenbewässerung die Artenvielfalt und verbessert den Wasserrückhalt im Boden. Die Entnahme aus einem Bach sei vor allem kurz vor dem Winter, also bei ausreichendem Wasserangebot, sinnvoll: Dann träfen winterliche Niederschläge auf einen gefüllten Bodenwasserspeicher, was zu einer „maximalen Grundwasserneubildungsrate“ führe.