Mit dem Start des Präsenzunterrichts an den Grundschulen können sich auch Lehrkräfte und andere Mitarbeiter von Schulen kostenlos auf Corona testen lassen. Diese landesweite Regelung gilt vorerst bis 31. März, also bis kurz vor Ostern. Wie bei Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern muss dazu ein Berechtigungsschein der jeweiligen Einrichtung vorgelegt werden. Der Landrat von Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld, hat am Freitag für diese Testmöglichkeit geworben und die Betroffenen aufgefordert, das Angebot zu nutzen.

In Neustadt steht allen symptomlosen Testwilligen das vom Krankenhaus Hetzelstift betriebene Testcenter in der Speyerdorfer Straße (früher Aldi) offen, und zwar montags, mittwochs, freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 7.30 bis 12 Uhr. Vorab muss ein Termin unter 06321/859-5555 vereinbart werden. Direkt daneben bietet das Neustadter DRK seit Wochen Schnelltests an: montags bis freitags von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 8 bis 14 Uhr. Ein Termin muss nicht vereinbart werden, Testwillige sollen auch nicht im Auto warten, sondern an die Tür klopfen.

Wie die Kreisverwaltung – ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben – mitteilt, testen darüber hinaus folgende Ärzte: Praxis Müller, Lambrecht, Praxis Seifert, Elmstein, Praxis Rommel, Niederkirchen, Zahnarztpraxis Mulitze, Haßloch, Praxis Hebgen, Praxis Heider, Zahnarztpraxis Woop, Praxisklinik Michel und Praxis Aldinger, alle Neustadt.