Die Kostensteigerungen bei der Sanierung der Lindenberger Grundschule gehen weiter. Eigentlich waren die Putz-, Maler- und Trockenbauarbeiten bereits im Januar in Auftrag gegeben worden. Doch nun habe das Unternehmen, das das günstigste Angebot vorgelegt hatte, mitgeteilt, dass es die Arbeiten zu diesem Preis nicht ausführen kann, berichtet Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU). Auch das Unternehmen, das an zweiter Stelle der Bieter gestanden hatte, habe mehr Geld gefordert. Der Verbandsgemeinderat beschloss, dass die in Lambrecht ansässige Firma Annweiler mit den Arbeiten beauftragt wird. Sie hatte mit einem Preis von rund 201.000 Euro an dritter Stelle der Bieter gestanden. Das zuständige Planungsbüro hatte Kosten von rund 145.000 Euro veranschlagt. Nach Angaben von Kuhn hat der Geschäftsführer der Otto Annweiler GmbH mitgeteilt, dass in etwa drei Wochen mit den Arbeiten begonnen werden könne.