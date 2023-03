Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Grundschüler im Land stehen in den Startlöchern. Ab 1. Februar können sie dem Unterricht wieder im Klassensaal folgen statt nur am Schreibtisch. Was in Neustadter Einrichtungen getan wird, um das Infektionsrisiko zu minimieren.

Wegen des bundesweiten Lockdowns haben die Grundschulen im Land zwar den Präsenzunterricht ausgesetzt, geschlossen haben sie aber nicht. Seit Mitte Dezember bieten sie eine Notbetreuung für