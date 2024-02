Die Anmeldung für sogenannte Kann-Kinder für das Schuljahr 2024/25 läuft von 19. bis 23. Februar, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Kann-Kinder sind nach dem 31. August 2018 geboren. Da die Sekretariate der Grundschulen nicht durchgängig besetzt sind, müsse vorher telefonisch ein genauer Anmeldetermin vereinbart werden, so die Stadt.

Zur Anmeldung sind möglichst das Kind und dessen Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch, die Bestätigung über den Kindergartenbesuch sowie der Impfausweis mitzubringen. Infos erteilt auch die Abteilung Schule und Sport, Friedrichstraße 1, unter Telefon 06321 855-1288.